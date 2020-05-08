Путин провел совещания с Совбезом по борьбе с COVID-19

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Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности о предпринимаемых мерах для борьбы с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что совещание прошло в формате видеоконференции.

Кроме того, в рамках совещания, по словам представителя Кремля, были подняты вопросы социально-экономической ситуации в стране.

Песков добавил, что Путин также проинформировал членов Совбеза о своих контактах с зарубежными лидерами по телефону.

Российский лидер в конце поздравил участников конференции с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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