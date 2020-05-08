В Минздраве вызывает обеспокоенность ситуация с коронавирусом в Дагестане

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что минздрав обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Дагестане, пишет РИА «Новости».

«Вот нас сегодня беспокоит очень Республика Дагестан... Этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации».

Дагестан входит в пять наиболее зараженных регионов: болеют 2 468, скончались 17 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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