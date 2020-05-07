Трамп предложил направить России партию медоборудования
Американский президент Дональд Трамп предложил направить в Россию партию медоборудования на фоне борьбы с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.
Соответствующее заявление было сделано в рамках телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, о чем сообщается на сайте Кремля.
«В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования», — сказано в заявлении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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