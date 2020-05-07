Власти Москвы заявили о сохранении жесткого режима самоизоляции до распоряжения президента

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Глава столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил о сохранении в столице жесткого режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данчиков отметил, что все ограничения в Москве продолжают действовать в полном объеме.

Кроме того, он добавил, что введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции меры будут действовать до соответствующего распоряжения президента России Владимира Путина.

«Необходимо дождаться решений, которые примет президент», — подчеркнул Данчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные ранее в Москве ограничения на передвижения по городу до 31 мая. В столице была возобновлена работа промышленных и строительных предприятий с рядом требований по обеспечению безопасности сотрудников.

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