Путин рассказал о трудностях в вопросе снятия введенных из-за COVID ограничений

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Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам транспорта рассказал о периоде снятия введенных из-за нового типа коронавируса COVID-19 ограничительных мер.

Он отметил, что что Россия и другие иностранные государства готовятся к смягчению карантинных ограничений.

«Пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы», — добавил Путин.

Глава государства также указал на трудность ответа на вопрос, когда и какие иностранные направления будут открыты для посещения российским туристам, поскольку этот вопрос зависит не только от России.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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