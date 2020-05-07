Путин рассказал о трудностях в вопросе снятия введенных из-за COVID ограничений
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам транспорта рассказал о периоде снятия введенных из-за нового типа коронавируса COVID-19 ограничительных мер.
Он отметил, что что Россия и другие иностранные государства готовятся к смягчению карантинных ограничений.
«Пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы», — добавил Путин.
Глава государства также указал на трудность ответа на вопрос, когда и какие иностранные направления будут открыты для посещения российским туристам, поскольку этот вопрос зависит не только от России.
Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Попова представила поэтапный план снятия ограничений по COVID-19
— Роспотребнадзор предложил снимать ограничения по COVID-19 в три этапа
— Правительство РФ разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с COVID-19