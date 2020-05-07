Россияне на самоизоляции полюбили государственные онлайн-сервисы

Более половины жителей России высказались за сохранение возможности получать государственные услуги в онлайн-формате после окончания пандемии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, некоторые новшества, которые в последнее время получили широкое распространение, следует оставить и после снятия карантинных ограничений. Каждый второй (52%) высказался за сохранение онлайн-госуслуг, почти столько же (50%) выступили за развитие волонтерства и взаимопомощи между людьми.

Сохранить возможность работать в удаленном формате для офисных сотрудников после завершения пандемии хотели бы 42% респондентов. 37% опрошенных считают, что нужно поддерживать дополнительное онлайн-образование для взрослых, а сохранить такую форму обучения в вузах и в школах хотели бы 30% и 29% россиян соответственно.

Кроме того, треть респондентов (33%) выступили за расширение возможности просмотра спектаклей и выставок онлайн.

Всероссийский опрос был проведен 23 апреля 2020 года, в нем приняли участие три тысячи россиян старше 18 лет.