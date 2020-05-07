Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан

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Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что он заподозрен в организации заказных убийств прошлых лет.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

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