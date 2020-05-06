Путин считает, что снятие ограничений возможно только с учетом мнения ученых
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Президент России Владимир Путин заявил, что только основываясь на мнении ученых можно принимать решение об отмене ограничительных мер.
Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам реализации ранее предпринятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то планировать смягчение с учетом мнения специалистов и ученых.
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