В России в тяжелом состоянии находятся около 4 тысяч пациентов с коронавирусом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что около четырех тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Тяжелых пациентов на учете сегодня состоит около четырех тыс. пациентов», — сказал он.
Мурашко добавил, что к этим пациентам относятся не только те, которые требуют вентиляционной поддержки и протезирования функций дыхания.
Глава Минздрава отметил, что в реанимации находятся порядка 1200 — 1500 человек с коронавирусом по стране.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России за сутки выявлено 10 559 новых случаев COVID-19
— В Краснодарском крае коронавирус выявили у семимесячного ребенка