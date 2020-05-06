В России в тяжелом состоянии находятся около 4 тысяч пациентов с коронавирусом

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что около четырех тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тяжелых пациентов на учете сегодня состоит около четырех тыс. пациентов», — сказал он.

Мурашко добавил, что к этим пациентам относятся не только те, которые требуют вентиляционной поддержки и протезирования функций дыхания.

Глава Минздрава отметил, что в реанимации находятся порядка 1200 — 1500 человек с коронавирусом по стране.

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