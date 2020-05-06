В Клину мужчина украл в сквере 17 «звезд медалистов», посвященных выпускникам
В подмосковном Клину злоумышленник украл 17 латунных «звезд медалистов», размещенных на мостовой в честь выпускников школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.
Мужчина в сквере на улице Гагарина украл 17 латунных звезд, закладываемых с 2007 года ежегодно в честь выпускников-отличников. Сумма ущерба составила 400 тыс. руб.
После изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали по месту жительства 34-летнего подозреваемого. Украденные «звезды медалистов» преступник успел сдать в пункт приема металлолома.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанный причастен еще к 10 кражам магазинов, квартир и помещений в Клину. Общая сумма ущерба от его действий составила более 1 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит лишение свободы до 10 лет.