Вирусолог заявил о риске заразиться COVID-19 дома

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключил, что коронавирусом можно заразиться дома, передает РИА «Новости».

По словам специалиста, дома сохраняется риск подхватить вирус через еду или воду. В таком случае заболевание развивается по типу кишечной инфекции.

В связи с этим он рекомендовал применять стандартные процедуры для предупреждения кишечных инфекций: использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов.

При этом Альштейн оценивает вероятность заразиться коронавирусом таким способом как низкую.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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