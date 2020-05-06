Вирусолог заявил о риске заразиться COVID-19 дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключил, что коронавирусом можно заразиться дома, передает РИА «Новости».
По словам специалиста, дома сохраняется риск подхватить вирус через еду или воду. В таком случае заболевание развивается по типу кишечной инфекции.
В связи с этим он рекомендовал применять стандартные процедуры для предупреждения кишечных инфекций: использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов.
При этом Альштейн оценивает вероятность заразиться коронавирусом таким способом как низкую.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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