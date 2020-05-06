В Москве из-за грозы объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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Из-за дождя, ветра и грозы в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным учреждения, предупреждение о дожде будет действовать в Москве с 11.00 6 мая до 11.00 8 мая, в Подмосковье — с ночи 6 мая до 11.00 7 мая.

Ветер ожидается в столице с 9.00 6 мая до 9.00 8 мая, в области — с 11.00 6 мая до 11.00 08 мая.

Грозу в Москве прогнозируют с 11.00 6 мая до 11.00 8 мая, в Московской области — с 9.00 6 мая до 9.00 8 мая.

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