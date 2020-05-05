Пентагон заявил, что США не имеют данных о месте возникновения коронавируса
В Пентагоне заявили, что американские власти не располагают информацией о месте, где возник новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в рамках брифинга напомнил, что полученные в ходе расследования данные говорят о естественном происхождении коронавируса.
«Второй вопрос - было ли его распространение случайным, попал ли он в окружающую среду естественным образом или же это было сделано умышленно», — добавил Милли.
Он подчеркнул, что ведомство не располагает конкретной информацией, подтверждающей одну из этих точек зрения.
Кроме того, Милли отметил, что разведка также не располагает данными о месте возникновения коронавирусной инфекции.
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