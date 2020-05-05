В Омске уволился главврач больницы, в которой массово заразились медики
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Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила, что главврач ГБ №1 им. Кабанова Георгий Соболев уволился после массового заражения медиков коронавирусом. Об этом сообщает Om1.ru.
По данным Солдатовой, в числе 16 заболевших — 4 врача и 12 специалистов младшего и среднего звена.
Ранее СМИ сообщили, что возле дверей в ГКБ №1 им. Кабанова собралось около 50-70 сотрудников из различных отделений больницы и их родственники, чтобы сдать тест на коронавирус.
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