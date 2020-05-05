Мантуров: предприятия РФ нарастили производство защитных масок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/33/12967033/Foto-pic905-895x505-71136.jpg">

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия России нарастили производство медицинских защитных масок за два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что после этого главной задачей станет производство защитных костюмов для инфекционистов.

Мантуров уточнил, что четыре предприятия на данный момент за сутки производят 100 тонн нетканных материалов СМС, то есть спанбонд-мельтблаун-спанбонд.

Такие материалы, по его словам, применяются в производстве одноразовой медицинской одежды и масок, а также гигиенических средств.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Дептрансе назвали стоимость масок и перчаток в метро Москвы

— На станциях московского метро начнется продажа масок

— Россия ежедневно производит 470 тысяч респираторов