Шесть жилых домов горят в Самаре
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Пожар на территории шести частных жилых домов произошел в Самаре в Железнодорожном районе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона.
Возгорание произошло в поселке Шмидта на улице Пестеля.
Площадь пожара достигла 700 кв м. В МЧС заявили о присвоении пожару уровня повышенной сложности.
69 человек и 14 единиц техники задействованы в ликвидации огня. На место ЧП прибыл пожарный поезд.
Данные о пострадавших и погибших не уточняются.
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