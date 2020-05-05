Шесть жилых домов горят в Самаре

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Пожар на территории шести частных жилых домов произошел в Самаре в Железнодорожном районе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона.

Возгорание произошло в поселке Шмидта на улице Пестеля.

Площадь пожара достигла 700 кв м. В МЧС заявили о присвоении пожару уровня повышенной сложности.

69 человек и 14 единиц техники задействованы в ликвидации огня. На место ЧП прибыл пожарный поезд.

Данные о пострадавших и погибших не уточняются.

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