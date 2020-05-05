Эксперт назвала правильной возможную отмену ОГЭ в 2020 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/105/8279105/upload-RIAN_02861818.HR.ru-pic905-895x505-7748.jpg">

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказалась по поводу возможной отмены Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году с целью профилактики коронавируса. Об этом пишет RT.

По ее словам, соответствующее решение является необходимым. Она назвала его правильным и оптимальным.

Волынец объяснила, что отмена ОГЭ позволит снизить нервное напряжение учителей, родителей и школьников, а также уменьшить число возможных заражений COVID-19.

При этом председатель подчеркнула, что в таком случае стоит продумать систему зачисления школьников в колледжи и техникумы. По ее мнению, в таком случае учебные заведения будут должны ориентироваться на итоговые оценки, которые выставляются по окончании девятого класса.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение ОГЭ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

— Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России