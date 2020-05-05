Эксперт назвала правильной возможную отмену ОГЭ в 2020 году
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказалась по поводу возможной отмены Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году с целью профилактики коронавируса. Об этом пишет RT.
По ее словам, соответствующее решение является необходимым. Она назвала его правильным и оптимальным.
Волынец объяснила, что отмена ОГЭ позволит снизить нервное напряжение учителей, родителей и школьников, а также уменьшить число возможных заражений COVID-19.
При этом председатель подчеркнула, что в таком случае стоит продумать систему зачисления школьников в колледжи и техникумы. По ее мнению, в таком случае учебные заведения будут должны ориентироваться на итоговые оценки, которые выставляются по окончании девятого класса.
До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение ОГЭ.
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