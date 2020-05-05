В Минпросвещения ответили на вопрос о проведении выпускных в школе в условиях пандемии

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Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, состоятся ли в 2020 году выпускные в школах в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, выпускные в школах смогут состояться, только если будет позволять эпидемиологическая ситуация в регионе.

«Надеюсь, что выпускные, тоже, как позволит ситуация, пройдут», — отметил он.

Однако Кравцов напомнил, что каждый регион России будет принимать индивидуальное решение на этот счет.

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