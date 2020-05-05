Число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 41 087

В Нидерландах коронавирусом заразились 41 087 человек, за минувшие сутки выявлено 317 новых случаев. Об этом информирует Национальный институт здравоохранения (RIVM).

Отмечается, что скончались от инфекции 5 168 человек, за последний день — 86.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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