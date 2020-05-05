Минздрав рассказал о правилах посещения врачом пациентов с симптомами коронавируса

Врач обязан приходить на дом к пациентам, у которых есть симптомы коронавирусной болезни. Об этом информирует Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на разъяснение Минздрава.

Отмечается, что в случае отказа необходимо обращаться на горячую линию 8-800-2000-112, а также горячие линии в каждом регионе, в том числе на координаты руководства поликлиники.

Обычно госпитализируют пациентов в тяжелом состоянии, нуждающихся в интенсивной терапии. В других случаях можно лечиться дома под присмотром врачей.

Также больного могут госпитализировать в том случае, если дома есть маленькие дети и люди из группы риска (пожилые люди, лица с хроническими заболевания и др).

В случае ухудшения состояния пациент повторно обращается к врачу или вызывает скорую помощь, при ухудшении состояния его обязательно госпитализируют.

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