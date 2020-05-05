Минздрав одобрил закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал введение закона, запрещающего продажу алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе. Об этом пишет РИА «Новости».
Он сказал, что давно ожидал этого события и добавил, что Минздрав даже собирал подписи о закрытии соответствующих заведений.
Брюн добавил, что шаговая доступность такого рода магазинов должна снижаться.
При этом он подчеркнул, что спешить в этом вопросе не стоит — необходимо последовательно продвигаться к снижению доступности спиртного.
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России
— В Совфеде аргументировали запрет продажи алкоголя в жилых домах