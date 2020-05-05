Минздрав одобрил закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

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Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал введение закона, запрещающего продажу алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что давно ожидал этого события и добавил, что Минздрав даже собирал подписи о закрытии соответствующих заведений.

Брюн добавил, что шаговая доступность такого рода магазинов должна снижаться.

При этом он подчеркнул, что спешить в этом вопросе не стоит — необходимо последовательно продвигаться к снижению доступности спиртного.

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

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