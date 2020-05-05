МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

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МЧС предупредило жителей и гостей Москвы, что в ближайшее время ожидается гроза и усиление ветра до 21 м/с.

Предупреждение действует с 13.00 до полуночи 5 мая. «В Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра», — передает данные МЧС РИА «Новости».

В связи с этим людей просят не находиться вблизи водоемов, обходить рекламные конструкции и не укрываться под деревьями.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.

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