Минпросвещения: тяжелых форм коронавируса у школьников почти нет

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Минпросвещения России заявило, что тяжелых случаев течения COVID-19 у российских школьников практически не зафиксировано. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов в эфире телеканала«Россия 24».

По его словам, принятые властями решения были правильные и ведомство видит результаты.

«У нас практически не зафиксировано тяжелых случаев среди школьников», — сообщил министр.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения коронавирусом нового типа. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 10 102 человек. За 24 часа выздоровели после заражения еще 1770 человек, всего вылечились — 19 865.

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