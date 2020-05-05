Минпросвещения: тяжелых форм коронавируса у школьников почти нет
Минпросвещения России заявило, что тяжелых случаев течения COVID-19 у российских школьников практически не зафиксировано. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов в эфире телеканала«Россия 24».
По его словам, принятые властями решения были правильные и ведомство видит результаты.
«У нас практически не зафиксировано тяжелых случаев среди школьников», — сообщил министр.
По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения коронавирусом нового типа. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 10 102 человек. За 24 часа выздоровели после заражения еще 1770 человек, всего вылечились — 19 865.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать после майских праздников
— Эксперт сообщил, что в 70-80% случаев COVID-19 протекает бессимптомно
— Прилетевшая из Москвы в Нижневартовск россиянка не знала о наличии COVID-19