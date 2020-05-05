Прилетевшая из Москвы в Нижневартовск россиянка не знала о наличии COVID-19

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Прилетевшая из Москвы в Нижневартовск подросток не знала о наличии у нее коронавирусной инфекции. Об этом рассказал замглавы города Николай Лукаш.

По его данным, девушка и родители узнали о том, что россиянка заражена уже после ее прибытия в город. После этого семья обратилась в местную поликлинику и сообщила о результатах теста. В настоящее время медики следят за состоянием девушки и членов семьи.

Накануне стали известно, что несовершеннолетняя девушка прилетела на самолете в Нижневартовск с коронавирусом. Всех контактировавших с ней обследовали и отправили на самоизоляцию.

Согласно обновленным данным, за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 10 102 человек. За 24 часа выздоровели после заражения еще 1770 человек, всего вылечились — 19 865.

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