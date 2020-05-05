Вывозной рейс из Израиля в Екатеринбург перенесли на сутки

Рейс из Тель-Авива, который должен был привести застрявших в Израиле из-за ситуации с коронавирусом россиян в Ростов-на-Дону и Екатеринбург, перенесли на сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минкомсвязи РФ.

«Рейс №У6-3644 Тель-Авив - Ростов-на-Дону - Екатеринбург вылетает 7 мая 2020 года в 15.10 (местное время)», — говорится в сообщении.

Ранее самолет должен был вылететь в среду, 6 мая.

В списке пассажиров данного рейса 109 человек.

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