Эксперт поделился, как организовать удаленную работу в период самоизоляции
Уединенное рабочее пространство, таск-трекеры и постоянная связь с коллегами помогут россиянам комфортно работать из дома в период самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основателя и главу компании JivoSite Тимура Валишева.
При этом он отметил, что такой формат работы может стать испытанием для тех, кто не может организовать себя и свое рабочее пространство.
«Изолируйтесь в отдельной комнате, которая станет кабинетом на время карантина... Кроме самого места и пространства работы очень важен режим дня, чтобы оставаться продуктивным», — сказал эксперт.
По его словам, разграничение дня на работу и отдых поможет избежать выгорания.
Также Валишев рекомендует постоянно находиться на связи со своими коллегами.
«Во-первых, так вы остаетесь в курсе всех дел компании, во-вторых, на удаленке очень просто стать отшельником и одиночкой».
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