В Совфеде аргументировали запрет продажи алкоголя в жилых домах

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В Совете Федерации привели аргументы в поддержку введенного в России запрета на продажу алкогольной продукции в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Свою позицию рассказал RT первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Он признался, что осознанно поставил свою подпись под этим законом, так как считает, что он позволит стране бороться за здоровый образ жизни. По его словам, в России нужно цивилизованно решать вопросы о нераспространении «разрешенного зла».

«Я считаю данный закон правильным и справедливым», — добавил Рязанский.

Сенатор заявил, что помимо таких заведений в жилых домах, есть другие приличные места, где можно поужинать с друзьями и выпить. Он уверен, что такие точки по продаже алкоголя на самом деле не оказывали услуг по общественному питанию в привычном смысле.

Соответствующий закон 17 апреля был принят Федеральным собранием, а 24 апреля он был подписан президентом России Владимиром Путиным. С 5 мая он начал действовать на территории РФ.

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