На Украине коронавирусом заразились 12 697 человек
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За сутки на Украине выявлены 366 человек с коронавирусной инфекцией, всего в стране 12 697 заболевших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.
Известно, что среди новых инфицированных 26 детей и 92 медработника, госпитализировали 100 человек.
Отмечается, что 13 человек скончались за последние 24 часа. В общей сложности жертвами коронавируса на Украине стали 316 человек.
Вылечились от инфекции за сутки 256 пациентов, всего — 1875.
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