В Москве закончилась репетиция воздушной части парада Победы

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В Москве завершилась репетиция воздушной части парада Победы, передает ТАСС.

В рамках тренировочного полета свыше 70 боевых самолетов и вертолетов пролетели над Москвой. В частности, заметить в небе можно было истребители МиГ-31К и Су-57, а также бомбардировщики Су-24 и Су-34 и вертолеты: Ми-26, Ми-8, Ка-52 и Ми-35.

16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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