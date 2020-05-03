Минздрав: часть ограничений сохранится в РФ до изобретения вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что часть введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничительных мер будет сохраняться в стране до момента изобретения вакцины. Об этом он рассказал в эфире «России 24».

Он отметил, что ограничительные меры будут сниматься поэтапно.

«Но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — заключил Мурашко.

Министр подчеркнул, что не все российские регионы вовремя отреагировали на пандемию коронавируса, поскольку часть отнеслась к этому «прохладно».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и других российских регионах.

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