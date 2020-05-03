Парижский аэропорт может остаться закрытым до осени из-за пандемии

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Аэропорт Орли, который расположен в 14 км от Парижа, может остаться закрытым до осени на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Les Echos.

По данным издания, причиной продления закрытия может стать низкий уровень трафика, а также медленные темпы его восстановления.

Так, газета заявляет, что закрытие аэропорта может продлиться до осени.

Кроме того, газета добавляет, что с летней нагрузкой при условии работы двух или трех терминалов может справиться аэропорт Руасси - имени Шарля де Голля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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