Более 300 медиков заразились коронавирусом в Армении

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Коронавирус нового типа выявлен у 320 медицинских работников в Армении, сообщил министр здравоохранения страны Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

Медицинские работники составляют 13,4% всех инфицированных в стране, на данный момент среди зараженных медиков случаев летального исхода не зафиксировано, написал глава минздрава.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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