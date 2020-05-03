В Москве в воскресенье ожидается до +22°C
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В Москве в воскресенье, 3 мая, ожидается до +22°C. Об этом сообщают «Метеоновости».
Столичный регион будет находиться теплом секторе циклона.
Синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.
Максимальная температура воздуха в Москве составит от +20°C до +22°C, по области – от +17°C до +22°C.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 40%.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.