В Москве в воскресенье ожидается до +22°C

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В Москве в воскресенье, 3 мая, ожидается до +22°C. Об этом сообщают «Метеоновости».

Столичный регион будет находиться теплом секторе циклона.

Синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от +20°C до +22°C, по области – от +17°C до +22°C.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.