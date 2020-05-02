РПЦ предложила ввести мораторий на аборты в период пандемии

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Русская православная церковь выступила с предложением ввести мораторий на аборты в период пандемии коронавируса нового типа COVID-19 в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ответственный секретарь патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил, что операция по аборту может стать причиной распространения коронавирусной инфекции как среди женщин и членов их семей, так и среди врачей.

Он добавил, что аборт «несет серьезную угрозу здоровью матери и последующих детей», также не является лечебной процедурой, а относится к плановым операциям.

Лукьянов призвал частные и государственные клиники добровольно отказаться от проведения операций по производству медицинского аборта, а также поддержал предложенную министром здравоохранения Михаилом Мурашко рекомендацию по приостановке протоколов ЭКО из-за пандемии.

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