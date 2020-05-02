Мурашко рассказал о количестве мест в больницах для пациентов с пневмонией

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, сколько в медучреждениях страны могут одновременно находиться пациентов с различными формами пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом COVID-19. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, одновременно в медицинских организациях могут быть размещены до 40 тыс. пациентов, у которых осуществляется «дифференциальная диагностика, с ковидной пневмонией, с пневмонией другой этиологии, в том числе вирусной».

Министр отметил, что в России по-прежнему сохраняется высокий уровень заболеваемости пневмонией, а также наблюдается большое количество поступающих в медучреждения больных.

По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения COVID-19. При этом вылечились от болезни 15 013 человек, а 1 222 пациента скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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