Легойда: в храме Вооруженных сил изображения Сталина недопустимы

Изображений Иосифа Сталина на мозаике главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» быть не должно, передает ТАСС слова председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

«С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории <...> мое личное мнение: его изображения в храме быть не должно», — сказал Легойда в эфире радиостанции «Вера».

Он подчеркнул, что не хочет давать исторической оценки личности Сталина, однако инициатива поместить портрет генсека СССР на мозаику в храме требует широкого общественного обсуждения.

Ранее представители РПЦ заявили, что со стен храма ВС РФ будут убраны изображения президента России Владимира Путина, современных политических деятелей, а также Иосифа Сталина.

Открытие главного храма ВС РФ планировалось к 9 мая, однако было отложено на неопределенный срок из-за коронавируса.

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