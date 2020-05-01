Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции «Эхо Москвы» предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. Она заявила, что не примет участие в них из-за «непорядочности» оппонента.

«Я, честно говоря, от этого мухлежа, вот правда, устала <...> Я предложила нормальный, спокойный разговор. Мне было сказано, что, во-первых, это должны быть «дебаты». Какие дебаты?», — сказала Захарова в интервью радиостанции.

По ее словам, Навальный сам упустил возможность поговорить, и она не верит, что в случае, если разговор состоится, «опять не будет обмана».

Она также добавила, что представитель ФБК в телефонном разговоре поставил перед ней ограничения по теме дискуссии, что не дает возможности поговорить с оппонентом напрямую.

Ранее Алексей Навальный заявил, что изначально Захарова согласилась на предложенный формат разговора с модератором, но утром 1 мая изменила свое решение. Он назвал «странной штукой» дебаты без ведущего, отметив, что готов их провести «в любом формате» в дальнейшем.

30 апреля основатель ФБК раскритиковал в сети официального представителя МИД за интервью, которое она дала журналисту Михаилу Зыгарю по вопросу эвакуации граждан России из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса. После этого Мария Захарова предложила Навальному провести публичные дебаты с помощью онлайн-разговора, а «не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов».

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