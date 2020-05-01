В Приамурье найдена мертвой с огнестрельным ранением сотрудница полиции
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Тело сотрудницы полиции с огнестрельным ранением нашли в одной из квартир в городе Тында в Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«Основная версия случившегося – самоубийство», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что на место происшествия выехали сотрудники по работе с личным составом УМВД по Амурской области и начальник инспекции.
Начальник УМВД области генерал-майор полиции Константин Носков назначил служебную проверку по факту случившегося, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.