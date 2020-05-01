Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за ветра

В столице и Подмосковье из-за порывистого ветра в субботу, 2 мая объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Отмечается, что предупреждение о сильном ветре продлится с 9 до 21 часа 2 мая.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — указано в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Майские праздники испорчены? Когда отступят холода

— Синоптики заявили о возвращении снега на майские праздники в ряд регионов РФ