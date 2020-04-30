Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Согласно указу Никитина, жители области могут следовать на автомобилях или такси на дачные участки, только если у них есть подтверждение прав на соответствующее имущество.
Помимо этого, выезжать за город и обратно можно только два раза в неделю.
Никитин пояснил, что данные меры введены для сдерживания распространения заболевания в регионе.
«В очередной раз обращаю внимание нижегородцев, что самым действенным способом в борьбе с коронавирусом является самоизоляция», — сказал он.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 073 человека, вылечились 11 619.
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