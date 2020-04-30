<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12151945/upload-RIAN_5737047.HR-pic905-895x505-44065.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост... Пока еще далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы», — сказал Песков.

В России коронавирусом заразились 106 тысяч, скончались 1 073 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков прокомментировал рост числа заболевших коронавирусом в России

— Москвичей могут обязать носить маски в метро

— В Томской области скончался первый пациент с коронавирусом