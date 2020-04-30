В Томской области скончался первый пациент с коронавирусом

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В Томской области скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Ивана Деева.

«Факт подтверждаю», — сказал Деев, отметив, что умерший находился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и был в тяжелом состоянии.

По состоянию на 30 апреля, в Томской области выявлено 89 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На ИВЛ остаются четыре пациента в тяжелом состоянии. 21 человек выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.

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