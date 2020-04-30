Краснодарский край стал седьмым регионом, где число заражений COVID-19 превышает тысячу

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Краснодарский край стал седьмым регионом, где количество заражений коронавирусом превысило тысячу, следует из данных официального сайта правительства »Стопкоронавирус.рф».

На первом месте по числу заражений находится Москва (53 тысячи), на втором — Московская область (11 тысяч), на третьем — Санкт-Петербург (четыре тысячи), на четвертом — Нижегородская область (1 944), на пятом — Дагестан (1 389), на шестом — Мурманская область (1 227), на седьмом — Краснодарский край (1 017).

Всего в России коронавирусом заразились 106 тысяч, выздоровели 11 тысяч, скончались 1073 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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