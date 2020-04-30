Краснодарский край стал седьмым регионом, где число заражений COVID-19 превышает тысячу
Краснодарский край стал седьмым регионом, где количество заражений коронавирусом превысило тысячу, следует из данных официального сайта правительства »Стопкоронавирус.рф».
На первом месте по числу заражений находится Москва (53 тысячи), на втором — Московская область (11 тысяч), на третьем — Санкт-Петербург (четыре тысячи), на четвертом — Нижегородская область (1 944), на пятом — Дагестан (1 389), на шестом — Мурманская область (1 227), на седьмом — Краснодарский край (1 017).
Всего в России коронавирусом заразились 106 тысяч, выздоровели 11 тысяч, скончались 1073 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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