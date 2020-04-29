Путин обсудил с Совбезом рост заражений COVID-19 в регионах
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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России борьбу с коронавирусом в регионах, где количество инфицированных продолжает возрастать, передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах РФ, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных», — сказал он.
Он добавил, что также на совещании обсуждались вопросы социально-экономического положения России в период пандемии коронавируса. Подробности встречи не сообщаются.
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