Путин обсудил с Совбезом рост заражений COVID-19 в регионах

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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России борьбу с коронавирусом в регионах, где количество инфицированных продолжает возрастать, передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах РФ, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных», — сказал он.

Он добавил, что также на совещании обсуждались вопросы социально-экономического положения России в период пандемии коронавируса. Подробности встречи не сообщаются.

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