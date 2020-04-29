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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения в домогательствах по отношению к экс-пресс-секретарю Алексея Навального Анне Ведуте. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Он назвал «неправдой» историю, о которой говорила бывший пресс-секретарь.

Главред «Эха Москвы» подчеркнул, что не переходил границ при общении с Ведутой, а также не пытался попасть к ней домой.

«Попасть домой — ну это фу», — заключил Венедиктов.

Ранее Анна Ведута рассказала, что в 2012 году Венедиктов предложил отвезти ее до дома после ужина в большой компании. Когда она и журналист остались наедине на заднем сидении автомобиля, главред «Эха Москвы» начал обнимать ее, а также настаивать на том, чтобы проводить «до двери квартиры», чего экс-пресс-секретарь попросила его не делать. У входа в дом, по словам Ведуты, Венедиктов попытался ее поцеловать, но услышал ««нет», хотя сильно не с первого раза».