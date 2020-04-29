Продлить пропуска в Москве возможно до 4 мая

Продлить цифровые пропуска в Москве на период с 5 по 11 мая можно по 4 мая включительно. Об этом говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день – до 4 мая», — сообщил мэр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 11 мая включительно ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

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