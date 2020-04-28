Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой помощи
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении ежегодного празднования Дня работника скорой медицинской помощи 28 апреля. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.
«Установить профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи — и отмечать его 28 апреля», — говорится в постановлении.
Установить 28 апреля Днем работника скорой помощи предложил президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов по вопросам противодействия распространению COVID-19.
28 апреля 1898 года в Москве появились первые станции скорой медицинской помощи и экипажи для перевозки пациентов.
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