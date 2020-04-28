Путин: пик пандемии коронавируса еще не пройден

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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.

По его словам, благодаря ограничительным мерам и ответственности россиян удалось сдержать распространение болезни. Однако ситуация остается сложной.

Как отметил глава государства, страна находится на пороге самого тяжелого этапа — пика пандемии.

В России на данный момент зарегистрировано 93 558 случаев заражения COVID-2019, 867 человек умерли, 8 456 вылечились.