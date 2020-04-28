Путин: пик пандемии коронавируса еще не пройден
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
По его словам, благодаря ограничительным мерам и ответственности россиян удалось сдержать распространение болезни. Однако ситуация остается сложной.
Как отметил глава государства, страна находится на пороге самого тяжелого этапа — пика пандемии.
В России на данный момент зарегистрировано 93 558 случаев заражения COVID-2019, 867 человек умерли, 8 456 вылечились.