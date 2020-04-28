Путин поручил Минздраву постоянно отслеживать ситуацию с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения постоянно отслеживать обстановку с коронавирусом. Совещание транслирует «Первый канал».

Путин добавил о необходимости действовать на опережение.

В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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