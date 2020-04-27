Ректор Киевской духовной академии выздоровел от коронавируса
Ректор Киевской духовной академии и семинарии, епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) заявил, что вылечился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«По милости Божией заболевание не получило серьезного развития, и благодаря рекомендации врачей с ним удалось довольно быстро справиться», — сообщил он.
Епископ добавил, что после десяти дней лечения снова сделал тест и он оказался отрицательным.
Он отметил, что ему и дальше нужно соблюдать карантинный режим.
Также он оценил ситуацию в киевских духовных школах, где также есть зараженные коронавирусом.
По словам ректора, те, у кого был выявлен вирус либо уже поправились, либо находятся в процессе выздоровления.
О своей болезни епископ сообщил 17 апреля и попросил прощения у всех, кого мог невольно заразить.
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